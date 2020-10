Mauvaise nouvelle pour One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks . Leur nouveau jeu qui est censé sortir le 27 Octobre 2020, a été leaké sous forme de "Démo complète" (Le jeu étant sous sa forme complète dans une démo). De manière légal, le jeu est dispo en démo sur Steam ou en préco a 23.99 (Pour les fans de GOG, il est aussi dispo sur la plateforme sans DRM, idem au même prix sur EPIC (ou 13.99 si vous avez encore un bon de 10 euros EPIC) GHOSTRUNNER Bande Annonce de Gameplay (2019)

Who likes this ?

posted the 10/09/2020 at 07:32 AM by liberty