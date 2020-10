Fahrenheit de quantic dream, connu aussi sous le nom de indigo prophecy et qui a ouvert la voie à heavy rain ou encore beyond: two souls, fête ses 15 ans sur Ps4

Cette édition remastérisée inclura un coffret édition 15E anniversaire, une planche de stickers, un artbook et une lettre des créateurs du jeu

Dans ce thriller paranormal, new york est abasourdi par une série de meurtres mystérieux qui suivent le même schéma: des gens ordinaires deviennent possédés et tuent au hasard en public.

Jouez les deux côtés de cette conspiration meurtrière à couper le souffle et découvrez les forces surnaturelles derrière ces crimes

Découvrez des motivations sombres à travers quatre personnages jouables et vivez une action cinématographique pleine de suspense en écran partagé

Le jeu Fahrenheit est maintenant disponible en préco pour 29.99€ FNAC 29.99€ Amazon 29.99€