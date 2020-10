Hello !Je me rappelle, à l'époque de la sortie de Rogue Galaxy, rêver d'une console suffisamment puissante pour faire tourner les scènes cinématiques en temps réel.Quand je vois les specs des consoles next gen, ça me semble beaucoup plus accessible maintenant.Quel studio aura les corones de nous pondre un jeu avec un gameplay solide, un scénar intelligent et ce genre de graphisme ?Pour ceux qui vont me répondre que je demande la lune, je reconnais volontiers que les triple A sont de plus en plus daubés et qu'on va avoir du mal à y arriver.Comme les licenses Sony sont moins pires que les licenses Crosoft, il y a plus de chances de trouver le prochain hit Cel shaded (oui ça s'écrit avec un seul L et un seul D... si t'es nul en anglais écris ombrage de celluloïd sinon) chez les buveurs d'alcool de riz.Cependant, la Xbox de Donald Trump étant plus puissante (beaucoup de gigabites, très viril) que la console des mangeurs d'okonomiyaki, mon coeur balance entre les deux...On disait quoi juste avant ...? Ah oui, quel studio pour réaliser ça :Level 5 entre deux mangas interactifs ? lolBorderlands 4 ?Un nouveau Ubichiotte ?Ou bien le prochain jeu de CDPR avec leur chouchou :Donnez moi en commentaire vos avis de SJW.Merci