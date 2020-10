n'ayant pas vu la vidéo arrivé jusqu'ici (à priori) je vous propose le trailer du nouveau neptunia sur ps5 qui montre la puissance de la next gensérieux le studio d'habitude avait le mérite de se lâcher un peu sur chaque passage de console mais là nous pondre le portage du remake de neptunia 1 comme 1ère entrée ça fais pitié quand même.et les graph vita+ non mais sérieux .....

Who likes this ?

posted the 10/08/2020 at 09:20 AM by kalas28