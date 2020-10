Après Trials of Mana, qui s’est avéré bon mais sans plus, notamment à cause d’un système de combat vite répétitif et limité, qu’attendez-vous du prochain remake de Legend of Mana ?



Le système de combat de Trials à l’air d’avoir été élaboré de façon à s’adapter facilement au système de combat de Legend of Mana. En l’occurrence, Legend of Mana dispose des techniques (abilities) suivantes :



Esquive

Garde

Dash avant/arrière

Contre

Taunt

Flip/Salto/ et autres acrobaties

Saut/Grand saut/Double Saut

Choppe







J’en passe et des meilleures…

Bref le système de combat d’origine se suffit à lui-même en 2d, bien que le jeu soit très facile lors du premier run.



Mais en 3D, j’aimerais voir un système de combat plus développé, qui tirerait notamment parti des forces/faiblesses des ennemis.



Launcher : Façon DMC, vous propulsez un ennemi en l’air, propice au juggle et combo aérien.

Cancel d’une animation/coup (genre avec la taunt qui pourrait agir comme une feinte) puis enchainement par un autre coup ou technique

Guard Break : imaginez un concept à la Street fighter Alpha 3 avec une barre de garde qui diminue lorsque l’ennemi se met en position de garde, puis qui se brise une fois sa jauge arrivée à zéro et qui laisse l’ennemi ouvert à un coup critique. Elle se régénère progressivement lorsque l’ennemi ne garde pas.

Slash vertical Aérien : utilisable en l’air pour ramener l’ennemi au sol (le coup puissant de Trials of Mana en l’air) => déjà présent.

Esquive : similaire à Trials, mais change en fonction de l’arme

Choppe : elle permettrait de projeter un ennemi dans diverses directions, notamment sur d’autres ennemis et leur infliger des dommages de stun plus importants et un peu de dommages de garde, ou un allié pour permettre un combo d’équipe. Si vous êtes équipés des gants, vous avez plusieurs types de choppes à dispositions via les techniques spéciales.

Stun : Certaines armes stun plus facilement que d’autres. Un ennemi en état stun a toutes ses résistances qui baissent d’un tiers.









Dague

Epée

Hache

Epée à deux mains

Hache à deux mains

Marteau

Lance

Bâton

Gants

Fléau

Arc



Donc en clair, il y a une différenciation entre les armes lourdes à 2 mains et les armes légères à une main.

Tiers pour deux types d’armes différentes :



Epée Lourde : Launcher : Fort, Cancel : Faible, Guard Break : Fort, Slash Vertical Aerien : Moyen Esquive : Faible, Choppe : Faible, Stun : Moyen



Dague : Launcher : Faible, Cancel : Fort, Guard Break : Faible, Slash Vertical Aerien : Faible, Esquive : Fort, Choppe : Moyen, Stun : Faible





Et les ennemis auraient eux-mêmes des résistances sur certaines de ces techniques fonctionnant sur la même base de tiers, exemples.

Tiers pour les ennemis :



Lapyn : Launcher : Faible, Guard : Faible, Slash Vertical Aerien : Moyen, Evasion : Fort, Choppe : Moyen, Stun : Faible

Knight : Launcher : Fort, Guard : Fort, Slash Vertical Aerien : Faible, Evasion : Faible, Choppe : Fort, Stun : Moyen

En clair, si l’arme de votre choix a une technique d’un niveau de tier équivalent ou supérieur à la résistance de l’ennemi à cette technique, la technique fonctionnera. Pour chaque tier supérieur à la résistance de l’ennemi, les dégâts occasionnés sur ce coup seront multipliés par x1.1 ou 1.2 ou plus en fonction de vos équipements. Dans le cas d’un tier inférieur à celle de l’ennemi, non seulement vous occasionnerez 2 fois moins de dégâts, mais l’effet demandé (launcher par exemple) ne s’activera pas. Exemple : Vous utilisez launcher avec une Dague sur un Knight, le Knight subira moitié moins de dégâts et ne décollera pas en l’air.



Exception pour l’esquive qui correspond à l’esquive du joueur (iframes, rapidité de l’animation) en fonction de l’arme utilisée, et l’évasion de l’ennemi qui correspond simplement à sa propension à esquiver les attaques. De même, le Cancel est une technique uniquement pour le joueur.



Lorsqu’un ennemi a une résistance qui tombe à Zéro (en dessous de Faible) lors d’un état stun, la technique associée à cette résistance (par exemple la Résistance Launcher passe de Faible à Zéro) occasionne 2x plus de dégâts. Cela fonctionne également pour les types de techniques spéciales des armes qui sont issues des techniques de bases (ici Launcher).



Voilà, je pense qu'il y aurait déjà une très bonne base de combat à ajouter à Legend, et qui approfondirait très bien le système de base qui correspond à expérimenter avec nos diverses techniques pour en gagner d'autres. Évidemment, je m'attends à ce que l'IA des ennemis soit perfectionnée afin de donner un intérêt à ce système.



Et vous, qu'attendez-vous de Legend of Mana ?