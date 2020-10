Jeux Vidéo

Courir ! Se balancer ! Sauter ! Family Trainer, le jeu d'athlétisme à domicile où vous jouez en utilisant tout votre corps, fait ses débuts sur Switch!



Aucune manipulations compliquées à faire. Attachez le Joy-Con à votre jambe avec la sangle, puis courez, sautez et bougez votre corps autant que possible dans 15 mini-jeux :



- Canoe Downstream

https://www.youtube.com/watch?v=ZJPfL1EJA0c



- Hop-Hop-Step

https://www.youtube.com/watch?v=JCc7rIxcrRo



- Hurdle Run

https://www.youtube.com/watch?v=JgTQIIJWlBk



- Jump Rope

https://www.youtube.com/watch?v=CH4YtmRZVE0



- Log Dodge

https://www.youtube.com/watch?v=HaCkUXBA9pQ



- Log Jump

https://www.youtube.com/watch?v=knoU4BER-dM



- Mole Panic

https://www.youtube.com/watch?v=5w9-Co_P88E



- Pipe Slider

https://www.youtube.com/watch?v=4OCGUNmyrIE



- Rail Car Adventure

https://www.youtube.com/watch?v=ggGkGFZawQc



- Running

https://www.youtube.com/watch?v=ocQbyplL17M



- Seesaw Fight

https://www.youtube.com/watch?v=W_HTYo9KHow



- Speed Roller

https://www.youtube.com/watch?v=yKyHVHTSn90



- Stone Pillar Conveyer

https://www.youtube.com/watch?v=HGtHRnR22pU



- Trick Boarder

https://www.youtube.com/watch?v=etijAc9pf48



- Waterfall Climb

https://www.youtube.com/watch?v=Q-KLwzuG8HY



- Water Trampoline

https://www.youtube.com/watch?v=TDxk2oRvThQ





Il existe également divers modes d'entraînement tels que «Combattre l'inactivité» et «Entrainement rapide de cinq minutes par jour».



Si vous avez deux jeux de Joy-Cons et deux sangles pour la jambe, vous pouvez aussi rivaliser ou coopérer avec un ami ou un membre de la famille dans le mode «Jouer ensemble».

Une vielle licence de Bandai Namco de retour sur Switch et en exclu !Vous vous souvenez de la licence "Family Trainer" ? Contrairement à ce que dit le journaliste de Gematsu dans l'article, cette licence a commencé sur NES/Famicon et l'on pouvait même jouer à ces jeux avec le tapis Power Pad pour bouger.Après une longue traversé du désert Namco Bandai profite de l'époque bénite du motion gaming et des jeux amusant pour toute la famille pour sortir 4 épisodes sur Wii (connues aussi sous le nom d'Active Life aux US)Ensuite aucun épisode n'est malheureusement sortie sur Wii U, mais enfin un nouvel épisode vient d'être annoncé sur Switch ! Le jeu sera sûrement encore une exclusivité vu les contrôles aux Joy Con. Encore un titre bien rafraîchissant pour la console de Nintendo, qu'on n'est pas prêt à voir sur XBox et PS...La news de Gematsu :Bandai Namco annonce le jeu d'athlétisme Family Trainer pour SwitchSortie prévue le 17 décembre au Japon.L'éditeur Bandai Namco et le développeur h.a.n.d. ont annoncé le jeu d'athlétisme Family Trainer pour Switch. Il sera disponible le 17 décembre au Japon pour 4 980 yens en boite (comprend la sangle pour la jambe) et 3 980 yens en téléchargement (le jeu uniquement).Voici un aperçu du jeu, via Bandai Namco:Source : https://www.gematsu.com/2020/10/bandai-namco-announces-full-body-athletics-game-family-trainer-for-switch Site officiel du jeu : https://familytrainer.bn-ent.net/TrailerPub TVAucune date n'est encore annoncée pour l'occident, mais le jeu arrivera certainement chez nous et avec de la chance il sera peut être disponible d'ici peu de temps pour qu'on puisse bouger pendant le 2eme confinement.