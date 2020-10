« Je crois que la demande sera bien plus forte que notre capacité de production cette année. Les 3080 et 3090 rencontrent un problème de demande, non d'offre. [...] Et même en ayant connaissance de cela, il va nous être difficile d'augmenter encore les cadences. Le produit est bon, il part vite, à peine livré. [...] La période des fêtes approche et les stocks à peine constitués risquent de partir encore plus vite. »