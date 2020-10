Plusieurs sites et influenceurs qui ont reçu une Xbox Series X à des fins de test ont maintenant fait des commentaires sur la grosse quantité de chaleur provenant de la console, même lorsqu'elle est en mode veille.Certains parlent de "chaleur violente" "qui peut servir de chauffage"sur le stream deLe siteparle aussi de la chaleur même si la console reste silencieuseUn autre influenceur Jeff Bakkalar a dit la même chose sur Beastcast, et il a aussi dit qu'il s'était brûlé sur la carte d'extension

posted the 10/06/2020 at 10:09 AM by neptonic