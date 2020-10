Qu'est-ce qu'une surprise ?



--Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le jeu ? Quel est le volume du jeu ?



Nicolas Doucet



Je pense qu'il faut environ 4 à 5 heures pour jouer et terminer le jeu en une seule fois. De plus, de nombreux hommages aux 25 ans d'histoire de la PlayStation se cachent tout au long du jeu. Il y a des objets de collection parmi eux, et beaucoup d'artefacts et de pièces de puzzle à collectionner, ce qui est très amusant. Je ne peux pas non plus entrer dans les détails, mais il y a une surprise pour les fans de PlayStation si vous les terminez tous. J'ai hâte de voir comment vous apprécierez cet hommage à la PlayStation, et j'ai hâte de voir votre réaction, même si cela fait 25 ans qu'il est en cours de réalisation, et que certains des plus jeunes joueurs n'en comprennent peut-être pas une partie (rires).

Entretien en studio au Japon avec Famitsu(en japonais)Désolé pour la trad. Un gars sue Resetera l'a traduit du japonais a l'anglais avec Deepl lol.