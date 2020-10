Best Movie Ever

Voilà... Que dire de cette claque que j'ai pris dans la gueule il y a tout juste 9 ans dans les salles obscures. Un jeu d'acteurs d'orfèvre, un casting cinq étoiles, une narration prodigieuse qui allie soundtrack, simplicité et mise en scène à son paroxysme. Quant à cette fameuse bande originale, laissez-vous guider par votre ouïe...

posted the 10/05/2020 at 09:29 PM by gat