Les meilleurs lancements en France ( ventes physique sur 3j) :



GTA V(2013) => 1 135 000

FIFA 18 => 585 000

FIFA 17 => 550 000

FIFA 19 => 505 000

FIFA 16 => 425 000

Red Dead Redemption 2 => 420 000

Call Of Duty Ghosts => 410 000

Call Of Duty Black Ops 3 => 400 000

Pokemon Soleil et Lune => 400 000

Call Of Duty WW2 => 395 000

FIFA 14 => 345 000

FIFA 15 => 280 000

Call Of Duty Advanced Warfare => 265 000

Star Wars Battlefront => 265 000

Call Of Duty Black Ops 4 => 215 000

Super Smash Bros ultimate => 200 000

Watch Dogs => 195 000

Fallout 4 => 190 000

Call Of Duty Infinite Warfare => 180 000

Battlefield 1 => 175 000

The Division => 160 000

Pokemon Let's Go/Evoli=> 155 000

Assassin's Creed Origins => 150 000

Zelda BOTW => 140 000

Super Mario Odyssey => 135 000

The Witcher 3 => 135 000

Final fantasy XV => 130 000

Batman Arkham Knight => 130 000

Marvel's Spiderman => 120 000

Metal Gear Solid V => 120 000

Mario kart 8 Deluxe => 105 000

Uncharted 4 => 105 000

Horizon Zero Dawn => 105 000

Assassin's Creed Odyssey => 105 000

Pokemon Ultra soleil et lune => 105 000

God Of War => 95 000

Mario Kart 8 => 95 000

Far Cry Primal => 90 000

Tom Clancy's Whildlands => 85 000

Dragon Ball FighterZ => 85 000

Monster hunter World => 75 000

Star Wars Battlefront II => 75 000

Battlefield V => 70 000

Crash Bandicoot Trilogy => 70 000

Mafia III => 70 000

Watch Dogs 2 => 65 000

Super Mario Party => 65 000

Resident evil 7 => 60 000

Spyro => 55 000

Need For Speed => 55 000

Halo 5 => 55 000

Dark Souls III => 50 000

Doom => 35 000

Splatoon 2 => 35 000

Mad Max => 35 000

Forza horizon 3 => 35 000

Forza horizon 4 => 30 000

Detroit become Human => 25 000

Bloodborne => 25 000

Dishonored 2 => 25 000

EA Sports UFC 2 => 25 000

Deus Ex => 25 000

Wolfenstein II The New Order => 20 000

Dragon Quest XI => 20 000

Street Fighter V => 20 000

1-2 Switch => 15 000

Just Cause 4 => 15 000

SoulCalibur V => 10 000

Nier Automata => 10 000

Asseto Corsa => 10 000

State Of Decay 2 => 5000

Yakuza 0 => 5000

Yakuza 6 => 5000

Mega Man 11 => 1500





