Allons-nous tout simplement découvrir cette remastérisation le 05/10, ce lundi 5 octobre, avec le moteur du dernier épisode ?

Ou Need for Speed Heat va-t-il avoir droit à un portage next-gen ?

À moins que le nouveau jeu signé Criterion soit déjà prêt à être révélé ?

Gamergen

Ce n'est un secret pour personne, Criterion prépare un nouveau Need for Speed pour dans quelque temps. Mais d'ici là, la rumeur veut qu'Electronic Arts nous fasse patienter avec un Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Celui-ci tarde à être annoncé, mais notre salut pourrait arriver dès la semaine prochaine.Le compte Twitter officiel de la franchise vient de s'exciter en diffusant trois nouvelles images, finalement plus cryptiques que prévues. Elles mettent en scène une Nissan 370Z dans les rues de Palm City, la ville de Need for Speed Heat, pour des messages qui semblent référencer le dernier épisode. Elles font toutes figurer le logo d'une entreprise appeler Big Joe's Pizzeria, et, surtout, le nombre 510 y apparaît à moult reprises. Ce nombre est connu des joueurs de la série, car il s'agit du code utilisé par la police pour signaler des véhicules en excès de vitesse, repris dans le titre du jeu PSP Need for Speed Most Wanted 5-1-0 en 2005. Cela fait beaucoup d'informations mais, mine de rien, peu font finalement rappel au Need for Speed: Hot Pursuit Remastered de 2010.