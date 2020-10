Avis: 13 sentinels









Je viens de platiner le jeu et c'est sans doute mon coup coeur de l'année.

On suit les aventures de 15 personnages principaux ( on en contrôle 13) dans lequel ils tenteront de survivre à la menaces des Kaijus et feront face à la véritable vérité de leur monde.

Ce jeu propose vraiment un scénario intéressant sur le thème de la survie de l'humanité avec une vision vraiment particulière comparé à d'autres jeux que j'ai joué comme TLOU où avec les zombies, c'est tout le temps la même chanson.



Coté gameplay, c'est classique mais efficace. On est dans un jeu stratégie tactique, le jeu est facile à prendre en main, très lisible. On a 4 types de sentinelles et chaque type de sentinelle est spécialisé dans un domaine. Vous allez sans doute utiliser les tourelles automatiques qui sont sans doute l'arme la plus cheaté du jeu pour rendre tout les combats facile. On notera quelque lags et une difficulté pas assez élevé. D'ailleurs, je suis toujours en train d'y jouer en finissant la vague 4 qui est une vague bonus du endgame.



Musique: Mise à part le thème principaux, c'est du bon mais pas exceptionnel.



Durée de vie: 30h, je dirais mise à part si vous rushez. je l'ai fini en 34h.



Bref, Vanillaware a encore fait des merveilles et je suis content que le jeu soit sorti. J'avais la flemme de faire un avis plus long aussi. Achetez-le. Financer mes licences la plèbe!