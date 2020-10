Hello everyone, je recherche actuellement mon prochain jeu sur ps4 et persona 5 royal est le prochain sur ma liste, j'ai trouvé le collector du jeu phantom édition avec le masque à 80 euros mais j'ai l'impression qu'il ya pas grand chose dedans pour un prix assez élevé je trouve.

J'aimerais vos avis là dessus si quelqu'un a le collector, ça vaut le coup ?

Ça m'a rappelé la Next Gen ce prix là.



Merci d'avance.