"Nous sommes très heureux de travailler avec Moon Studios et Xbox Game Studios pour proposer aux fans encore plus de contenu autour d'une licence adorée de tous" Jon Gibson et Amanda White, cofondateurs d'iam8bit. "Ori And The Blind Forest et Ori And The Will Of The Wisps sont tous les deux des jeux chargés d'émotions, et nous ne pourrions pas être plus heureux que de rendre un hommage à ces beaux moments au travers de splendides éditions physiques."

Ori And The Blind Forest





Ori And The Will Of The Wisps



Just for Games annonce qu'il sera le distributeur du jeu Ori dans sa version boîte. Pour le moment, pas d'annonce pour le collector chez nous.A l'intérieur nous retrouverons :Le jeu6 cartes illustréesUn code de téléchargement pour la bande-son du jeu.Préco disponible sur la Fnac avec 5€ en CC pour chaque jeu