Les nouveautés du mois d'Octobre sont disponibles sur Netflix. Il y a enfin la nouvelle saison de The Haunting of, Star Trek, Stranger et le film Emily in Paris avec Lily Collins.-Le Prestige-Les Noces funèbres-Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street --Bande de filles-Donnie Brasco-Clueless-How to get away with murder saison 6-Radiant saison 2-Intégrale Code Lyoko-Vampire VS The Bronx-Emily in Paris-Dick Johnson is Dead-Les liens maudits-Apprenti Papa-To The Lake-Bigflo et Oli-The Haunting of Bly Manor-Fast & Furious saison 2-Stranger saison 2-Detroit-Victoria & Abdul-Blackpink-Social Distance-Petit guide de la chasseuse de monstres-Les Sept de Chicago-La Révolution-Star Trek Discovery saison 3-Grand Army-Quelqu'un doit mourir-Les Enquêtes extraordinaires-tHINK LIKE A dOG-Mon prochain invité n'est plus à présenter avec David Letterman saison 3-Rebecca-Toi, moi et elle saison 5-kADAVER-Le Voyage vers la Lune-Les Dents de la mer-Coup de foudre à Notting Hill-Barbares-The Queen's Gambit-Blood of Zeus-Holidate-Ninja Turtles 2-Bronx-His House-Menéndez : el dia del senor-Suburra saison finale-Move