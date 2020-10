Au cours de l'émission SEGA nama qui a été déroulée en lieu du TGS cette année, Toshihiro Nagoshi a confirmé qu'un nouveau Sonic est en préparation avec un tout nouveau Style de jeu, pour lui les méchanismes classiques sont toujours bonnes et y aura encore des Sonic 3D classique et peut être 2D classique (croisant les doigts pour un Sonic Mania 2), mais il est temps pour Sonic d'évoluer vers un autre mechanisme de gameplay dont il n'a précisé aucun détail pour le moment.

