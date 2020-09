Bonjour a tous, mon fils me réclame une Switch pour Noël, et vue le bon comportement a l'école, le père noël ne peux que validé cet commande.Petit bémol, je ne sais pas quoi le prendre comme jeux, vue que je suis pas du tout le public visé de base, j'y connais pas grand chose.Vos mieux prendre quoi entre Mario party, Super Mario 3D all star, ou 1 2 Switch ?Je pensais lui prend Sonic (il y joue chez sa tante il kiff), Mario kart pour qu'ont puisse y jouer avec lui, et un jeu pour jouer a plein de mini jeux avec lui aussi, vous me conseiller le quel des trois?? Pas de jeu multijoueur dans l'immédiat