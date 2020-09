Sortie prévu le 19 Novembre chez nous. Il sera en 4K/60FPS sur PS5.Quelques nouvelles phases de gameplay peuvent être aperçues dans cette vidéo.Le jeu PS5 sera au prix "conseiller" de 69.99€ et l'Edition Digitale Deluxe à 99.99€.

posted the 09/29/2020 at 06:28 PM by sora78