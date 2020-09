J’ai donc découvert Mario 64 que j’ai kifféun excellent plateformer mieux que c’que je pensais, mais quand même y’a des gros problème de caméra et j’arrivais pas bien à faire le saut spécial.En dehors de ça, excellente découverte par contre sans soluce impossible de trouver les étoiles parfois ça manque d’indice ou peut être c’était le délire exploration, bref un jeu validéEt maitenant Mario Sunshine !!!J’vais être cash, le Mario le plus rhéné pour moi de loin.La maniabilité, le système j’ai absolument detesté ce Mario plus jamais.Jme suis forcer dans les 2h.. les gens qui kiffe ce Mario je comprends pas votre délire.Et enfin Mario Galaxy le chef d’œuvre même si je l’ai pas finis c’est le même en HD quoi.Ceux qui l’ont pas fait, la compilation vaut le coup rien que pour lui.Par contre si c’est juste pour découvrir Sunshine je vous le déconseil très fortement.