Dispo sur PS4, PC et Android depuis ce matin, je viens d'y passer 2/3 heures sur PS4.Dans les Plus- Le jeu est vraiment magnifique, on aurait aimé avoir la meme qualité d'image sur Breath of the Wild- La map a l'air vraiment bien fouttu, avec des secrets, enigmes et coffres cachés partout, pour le coup ils n'ont pas l'air de se foutre de la gueule du monde.- Le systeme de combat bourre bien et le principe d'elements et de l'utilisation du decors rajoute un bon + durant les fights- L'impression d'avoir de vrais donjon est plutot cool meme si je sens que la DA de ces derniers ne va pas beaucoup evoluer- Bonne OSTAu niveau des Moins:- Framerate pas opti sur PS4 (Pro), j'espere vraiment une MAJ car c'est un peu honteux pour un jeu mobile a la base- Le coté quetes narrées, c'est vraiment le truc que je voulais pas voir dans un jeu qui s'inspire de BOTW- Évidement tout le coté Gacha qui finira a un moment pas devoir te pousser a farmer ou a passer a la caisse.Pour ma part je sais pas si je vais continuer meme si j'ai vraiment envie au final, le jeu a l'air vraiment cool mais j'aurais aimé un vrai jeu 100% solo normal car j'ai l'ombre de la douille du Pay to Win qui plane et j'ai peur de perdre mon temps a l'arrivée surtout avec tout les jeux que j'ai encore a faire (ah j'aurais tant aimé que ce soit Immortal Fenyx Rising qui soit F2P et pas celui la