Selon les dernières fuites, il parait que la RX 6900 XT est bien devant la RTX 3080 mais un peu en retrait par rapport à sa grande, très grande soeur, la RTX 3090, ceci dit les performances en RAY TRACING tracent une autre histoire puisque nvidia semble avoir la main haute par rapport à la solution d'AMD cependant selon la même source les performances de cette dernière sont assez honorables et dépassent un peu celles du RTX 2080 en ray tracing.

posted the 09/27/2020 at 08:20 PM by kyuta