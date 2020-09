Salut a tous,voila, beaucoup d'horaire de nuit, je viens de me commander un tv oled pour ma ps5, je suis partis sur la LG 55 CX, ne trouvant pas la C9, la B9 ne m'interessant pas et la GX etant un poil trop cher.qu'en pensez vous ?

posted the 09/26/2020 at 10:55 PM by dungas73