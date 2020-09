à 1:42 trailer originel à 1:47 trailer playstation Ils ont vraiment décidé de ne plus jamais s'arrêter sur la censure eux Moi qui avait une ps4 j'en vient maintenant à souhaiter que microsoft les détruisent entièrement sur cette gen leur pétage de plomb ça suffit à un moment

Like

Who likes this ?

posted the 09/26/2020 at 02:17 PM by edengarde