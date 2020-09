Artwork d'Impa Artwork d'Impa



A partir de 11:50

Elle ressemble a Paya, pas étonnant vu la parenté.Pas visible dans la vidéo postée par Nintendo, voilà le gameplay d'Impa via le livestream de Koei-Tecmo pour le Tokyo Game Show :Un gameplay composé d'arts ninja dont dédoublement et utilisation de sceaux, en contraste avec une personnalité peut être plus réservée que les anciennes Impa (et sa homologue d'Hyrule Warriors premier du nom d'ailleurs).