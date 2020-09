Une information officieuse dont l'officialisation n'est qu'une question d'heures.sera à la tête (ou du moins d'une très forte importance) pour une future série du MCU sur Disney+ pour le moment encore inconnue! Plusieurs sujets possible: Un Spin-off concentré sur le personnage, une série (déjà en rumeur depuis quelques temps) "Secret Invasion" ou encore une série: Agents of S.W.O.R.D. ?Affaire à suivre mais Disney+ aura une part très importante pour la suite du MCU (surtout vu le climat actuel), content de le revoir en tout cas, j'adore l'acteur (un peu moins le personnage) mais avoir une telle star en tête d'affiche d'une série c'est bien cool !

posted the 09/25/2020 at 06:00 PM by ratchet