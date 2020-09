L'expérience mariant football et petites voitures n'en est pas encore à ce niveau de popularité, mais un premier palier a été franchi avec cette récente évolution. Corey Davis, co-responsable du studio, vient d'annoncer sur Twitter que Rocket League a dépassé pour la première fois le million de joueurs simultanés. Le début d'une seconde vie pour ce titre paru à l'origine en 2015 et désormais accessible gratuitement sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.