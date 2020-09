Salut,Je vends ma GoPro, c'est ma toute première caméra que j'avais acheté pour mes voyages, je débutais dans la vidéo (c'est toujours le cas) et donc maintenant, je souhaite passer à un modèle plus pro et adapté au vlog & photo : le Canon PowerShot G7 X Mark IIDu coup, je revends ma GoPro qui m'aura suivie partout lors de mes voyages (deux fois au Japon, en Indonésie, en Inde, en Corée etc ...) Je peux vous fournir des liens de mes vidéos pour que vous puissiez voir la qualité de l'image et du son. La réalisation par contre ne sera pas aux rendez vous, je débutais ....Le son du microphone que j'ai installé sur la caméra : le Micro Sennheiser MKE 2 Elements est excellent, vous pouvez filmer en étant proche de la mer, cela ne va pas saturé, on va très très bien vous entendre ! Rien que le micro seule coute 99€ neuf.La caméra est en excellent état, elle est toujours resté dans sa coque de protection en plexiglas, il y a quelques griffes donc sur la coque en plexi du à l'usure mais la caméra, elle, est en parfait état comme vous pouvez le voir sur les photos.Je vends tout ce qu'il y a sur les photos pour 125€ le tout. Il y a 4 batteries ainsi qu'un chargeur de batterie double de marque GoPro également (ça coute 50€ neuf). Il n'y a pas de carte mémoire, je les garde pour ma prochaine caméra.Me contacter par MP ou ici, je réponds rapidement.