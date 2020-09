Bonjour une fois de plus, désolé d'enchainer les post comme cela depuis un moment, mais faut dire que les news arrêtent pas de tomber et voici la dernière en date, le prix de la carte d'extension ssd de la Series X a été spotté sur le site bestbuycela fera donc 219 $ --> 187,9 € mais je suppose que si on rajoute les taxes et la magie de la conversion dollar / euro du domaine tech, on peut tabler sur du 199 €Pour info sur PC un Black SN750 SSD interne NVMe hautes performances pour le gaming - 1To coûte 211€