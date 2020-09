Ask PlayStation vient d'apporter une précision :Puisque les jeux PS4 sont rétrocompatibles sur PS5, la console peut aussi bien lire les jeux en version physique ou dématérialisée. Si vous comptez jouer à vos jeux PS4 sur Blu-Ray, veuillez opter pour le modèle doté d'un lecteur de disque. Nous vous présentons nos excuses pour l'insuffisance dans notre communication concernant la rétrocompatibilité de la PS5".Voilà, très clair maintenant !

posted the 09/23/2020 at 06:02 PM by ioop