On peut pas trop voyager en ce moment donc bon ... si ça vous tente, j'ai fait quelques vidéos (6 exactement). je précise que c'était filmé à l'arrache, pas du tout destiné à Youtube avec une gopro bidon, pas du tout fait pour du vlog et je n'avais jamais fait de montage avant ces vidéos. C'était juste des vidéos perso (souvenirs)Une nouvelle vidéo va sortir ce Dimanche mais bon ... pas trop intéressant pour nous, français je pense ... en tout cas, celle ci, j'ai fait de meilleurs plans, filmé dans le but d'être sur youtube mais toujours avec cette goproC'est probablement ma dernière vidéo avec cette gopro, en décembre (pas avant car ps5), j'achèterai du haut de gamme : le Canon Powershot G7 X Mark II avec Trépied Joby Gorillapod. ça me servira pour les prochains voyages l'année prochaine en Inde et en Thaïlande. Du coup, je revendrai cette Gopro (elle m'aura suivie partout, deux fois un mois au Japon, 1 semaine en Corée, deux mois en Indonésie, deux mois en Inde, elle aura fait son taf) !