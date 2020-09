J'ai annulé mes deux précédentes préco PS5.Je viens d'acheter des cartes bonifiéesJ'ai payé 230€ et je peux dépenser 270€ sur le site (il manquera 2,96€, à rajouter donc pour acheter ces 4 jeux)Ma liste des jeux à préco :Cold War : 79,99€ + 15€ offertsFifa 21 : 52,99€ + 10€ offertsDemon's Souls : 79,99€Miles Morales : 59,99€Dès que je reçois mes cartes, je préco à nouveau Cold War & Fifa, je vais attendre pour Demon's Souls et Miles Morales que la fnac ajoute des "€ offerts" avant d'effectuer les précommandes. J'ai le temps jusqu'au 31 Octobre pour dépenser ces cartes.Si le prix des jeux baissent, on sera remboursé de la différence sur notre carte à la sortie du jeu.Dans le pire des cas : ça ferait ces 4jeux pour 232,96€ + 25€ offertsDans le meilleur des cas : même prix + 50€ offerts si ils ajoutent 15€ offerts pour Demon's Souls et 10€ pour Miles Moraleset c'est sans compter les futures baisses de prix ! Si le prix des jeux baissent, on aura la différence sur notre carte fnac si on a déjà préco le jeu avec ces cartes.