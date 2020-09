Tout ceux qui ont pratiqués de l'émulateur Neogeo doivent connaître ce titre (parce qu'il apparaissait parmi les 1er jeux en suivant l'ordre alphabétique).Jeu correct sur Neogeo, Andro Dunos était un shoot à défilement horizontal et une suite est annoncé dont voici le 1er trailer:Un site l'annonce sur Switch, mais nul doute que la PS4 aura aussi cette suite tant attendue... ou pas!Vive le shoot'em up

posted the 09/22/2020 at 08:29 PM by xenofamicom