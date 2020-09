Si beaucoup de joueurs encensent le GamePass pour sa grande accessibilité (PC/Xbox et Xcloud), la qualité et la possibilité de jouer à petit prix à un gros catalogue de jeu, j'en suis venu à me poser cette question: Est-ce que le GamePass ou le PSNOW peuvent être rentable pour Microsoft ou Sony ?Avec les chiffres qui ont été mis à jour hier, nous savons que Microsoft compte 15 millions d'abonnés à son service. Maintenant, imaginons que Microsoft a touché 150 millions de $ en admettant que tous les joueurs aient payé 10$ par mois (ce qui n'est pas le cas combien ont fusionné leur GWG avec leur GamePass pour obtenir la version Ultimate à moindre coût ?). La somme qu'ils auraient gagnée parait bien dérisoire, face à la somme dépensée pour obtenir Zenimax/Bethesda (7.5 milliards de $) et donc la possibilité de mettre les jeux de l'éditeur sur le GamePass en day one.Maintenant, essayons de comprendre pourquoi le catalogue GamePass PC est différent de celui de la Xbox et sera probablement différent du Xcloud. Pour ça, je souhaite comparer le modèle de diffusion à celui de la télé et à la radio. À la télé, le prix de la diffusion d'un film varie selon plusieurs critères comme les critiques du film, des prix obtenus, de la date de sortie, du box-office, mais aussi du nombre de personnes regardant la chaîne. Pour diffuser un bon film, TFX (NT1) paye environ 150.000 euros (chiffre de 2013). Pour la radio, le prix de diffusion d'une pub pour un annonceur varie selon la durée et si cette pub est diffusée à l'échelle locale ou nationale. Pour le GamePass, nous pouvons penser à un système similaire expliquant pourquoi le catalogue n'est pas tout à fait le même entre le PC et la Xbox. Microsoft paye très cher le fait d'ajouter un jeu à son GamePass et c'est probablement pour cette raison que Red Dead Redemption II n'était disponible que sur le catalogue Xbox, le nombre de consoles étant moins important que celui de la PlayStation et donc le nombre de personnes abonnés au service de Microsoft était forcement moindre, mais a probablement poussé des joueurs à s'y abonner. Maintenant parlons du Xcloud, le GamePass en ligne qui sera disponible sur ordinateurs, télévisions Samsung, Android et Xbox. Est-ce que Microsoft va devoir payer plus cher l'ajout des jeux dans le catalogue Xcloud ? La réponse est très certainement oui. En effet, Microsoft avec ce nouveau service va pouvoir toucher un très très grand nombre de personnes et donc les prix de la diffusion de ces jeux ne pourra qu'augmenter face au nombre de joueurs potentiels avec le Cloud Gaming. Le catalogue du Xcloud sera de ce fait très certainement différent de celui présent sur le PC et Xbox, car payer la diffusion pour ces deux services coûtera forcement plus cher que seulement sur l'un des deux. La stratégie gagnante sur le très long terme ? Il s'agit probablement du rachat de studio et d'éditeur pour ne plus avoir à payer cette diffusion à ces derniers. Le rachat de Bethesda et de ce fait logique, car payer la diffusion de leur jeux au cas par cas reviendra toujours à plus cher que le rachat du groupe. Alors, oui, il s'agit d'un gros investissement pour le GamePass qui ne sera pas rentable dans l'immédiat, mais sur le long terme, les personnes qui sont intéressées à jouer à TES VI, Fallout 5, DOOM 3 devront passer par ces services et deviendra donc rentable sur le très long terme. La deuxième solution pour rentabiliser ce service sur un temps plus court serait une augmentation des tarifs, chose inévitable au vu de l'investissement nécessaire pour faire en sorte que le GamePass soit rentable sur le long terme.Voilà, c'est ici que mon article se termine. Je n'ai quasiment pas parlé du PSNOW, mais évidemment tout ce qui a été appliqué au GamePass et au Xcloud s'y applique également, cependant Sony n'a pas les épaules pour investir autant d'argent pour le très long terme et préfère avoir des bénéfices immédiats. Maintenant, je me demande ce que vous en pensez et combien seriez-vous à payer par mois pour avoir toujours accès à ces différents services ?Évidemment, cet article n'a pas pour but de mener à une guerre, mais à une réflexion sur les services qui nous sont offerts.