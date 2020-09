Notre partenaire le plus ancien et le plus proche lors de ma carrière a été Microsoft. Aujourd'hui, nous les rejoignons, et je voulais partager quelques réflexions personnelles sur ce que cela signifie et sur notre vision commune. La trajectoire de la Xbox et la trajectoire de Bethesda, à bien des égards, sont allées de pair. À nos débuts, nous étions avant tout des développeurs PC. En 1999, deux choses se sont produites. Premièrement, Bethesda a intégré une toute nouvelle startup, ZeniMax Media, et Microsoft a commencé le développement de sa première console, la Xbox. Je me souviens de mon premier voyage à Redmond pour discuter du nouveau système et porter notre prochain jeu, The Elder Scrolls III : Morrowind, sur la Xbox.



Je doutais du fait que Morrowind sur Xbox vaille le coup (...) Microsoft et leur nouvelle équipe Xbox avaient un point de vue, et j'en suis venu à totalement le partager. Ne devrions-nous pas permettre à quiconque de vivre cette expérience ? Est-ce important de savoir où se trouve l'écran et quel est le contrôleur ? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le même accès aux jeux, et nous pouvons leur apporter.



Microsoft nous a rapidement laissés approcher son prochain système, la Xbox 360. Notre objectif avec notre prochain jeu, Oblivion, était d'inaugurer la prochaine génération de jeux. Avec chaque jeu, de Fallout 3 à Skyrim, notre studio et notre société ont grandi, incorporant des studios brillants et partageant les mêmes idées à travers le monde. Nous partageons tous la conviction que l'élargissement de la portée du jeu était fondamental, que ce soit sur un PC, une console, votre téléphone ou le cloud. À chaque nouveau cycle de console, nous avons évolué ensemble.



Ces nouveaux systèmes (Xbox Series S / X) sont optimisés pour les vastes mondes que nous aimons créer, avec des sauts générationnels non seulement graphiques, mais aussi dans le CPU et le streaming de données. Cela a conduit à notre plus grande révision de moteur depuis Oblivion, avec toutes les nouvelles technologies alimentant notre première nouvelle IP en 25 ans, Starfield, ainsi que The Elder Scrolls VI.



Nous partageons une profonde croyance dans le pouvoir fondamental des jeux, dans leur capacité à connecter, à responsabiliser et à apporter de la joie. Et c'est une conviction que nous devrions apporter à tout le monde, peu importe qui vous êtes, où vous vivez ou ce sur quoi vous jouez. Nous ne pouvons pas penser à un meilleur groupe de personnes avec qui faire cela que celui de Xbox. (...) De Phil à ses hauts dirigeants, en passant par le support et les développeurs, on ne parle pas seulement de mettre les joueurs au premier plan, on vit cette idée avec passion. Chez Bethesda, nous avons eu la chance de créer des jeux que nous aimons, et d'avoir un public qui les aime autant que nous.

C'est sur le site officiel de Bethesda que Todd Howard s'est exprimé via un long billet sur le rachat.Pour rappel, il est souvent apparu lors de conférences Xbox de ces dernières années y compris dans la vidéo d'annonce du Project Scorpio en vantant les capacités de la console de Microsoft.L'homme ne s'est pas privé pour célébrer ce rachat que l'ont pourrait qualifier d'historique par Microsoft avec lesquelles il a lié beaucoup d'amitié avec le temps: