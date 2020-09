Suite à l’acquisition de Bethesda par Microsoft, les fans de PlayStation se tournent vers Twitter pour demander à Sony d’acheter Konami, ou du moins ses IP.



Plus tôt ce matin, Microsoft a lâché une bombe quand il a été annoncé qu’il a acheté ZeniMax Media, effectivement acquérir éditeur de jeux Bethesda dans le processus. L’acquisition de Microsoft Bethesda signifie essentiellement que la marque Xbox pourrait potentiellement faire des titres comme le prochain Starfield et The Elder Scrolls 6 console Xbox exclusive, l’envoi d’effets d’entraînement majeurs dans toute l’industrie du jeu.



Naturellement, il ya quelques fans de PlayStation qui sont bouleversés par ces nouvelles, et alors qu’il est encore possible jeux comme Elder Scrolls 6 viendra à PS5 (un peu comme la façon dont Minecraft est encore disponible sur les plates-formes non-Xbox), beaucoup sur Twitter sont déjà appel à Sony pour faire une sorte de réponse. Une des principales suggestions par les fans, actuellement tendance dans le monde entier sur Twitter, est que Sony acheter japonais éditeur de jeux vidéo Konami.