Maintenant que Microsoft a racheté Zenimax, et que leur "au cas par cas" me paraît être du vent.Me faut une Xbox également. La XSS tombe a pic comme je l'avais déjà dit.Mais c'est quoi les prochaines exclus de Xbox (Bethesda) y compris qui sont possibles de sorties l'année prochaine?

Like

Who likes this ?

posted the 09/21/2020 at 05:39 PM by jenicris