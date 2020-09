Je n'avais pas accroché à God of War et donc revendu sans l'avoir terminé, mais bon je suis d'accord, c'est un excellent jeu (je suppose) mais je ne sais pas .... je n'ai pas accroché à ce "monde ouvert". Mais grâce à cette collection, je vais pouvoir lui donner une seconde chance avant d'enchaîner avec la suite de GOW plus tard !Idem pour Days Gone, j'ai été déçu de l'histoire et je me suis lassé du jeu, donc jamais terminé ! Mais j'étais arrivé assez loin dans le jeu. Donc pas sur que je le refait à nouveau !Il y a tout de même Bloodborne (mais trop dur pour moi) ! Monster Hunter World que j'aimerai bien découvrir. Refaire The Last Guardian et pourquoi pas découvrir Persona 5 !Et vous, il y a un jeu que vous avez hâte de découvrir via cette Collection (ou refaire) ?? Je suppose qu'on jouera aux version ps4 sans aucune améliorations ?