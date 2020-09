Mais le point essentiel est que nous sommes toujours Bethesda. Nous travaillons toujours sur les mêmes jeux qu'hier, réalisés par les mêmes studios avec lesquels nous avons travaillé pendant des années, et ces jeux seront publiés par nous même.

Like

Who likes this ?

posted the 09/21/2020 at 01:37 PM by neptonic