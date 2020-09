J'avais le XIM4 avant (que j'ai utilisé pendant 5ans), mais il ne sera pas compatible PS5 (limitation technique). Du coup, je bascule sur le dernier modèle : le XIM APEX (ils vont sortir une MAJ pour le rendre compatible PS5)Acheté d'occasion 50€ fdpin, encore garanti (ça coute 140€ neuf). J'avais d'ailleurs revendu mon XIM4 en main propre au même prix 50€ début Septembre.Je reçois ça en fin de semaine ! Prêt pour la PS5 !Quelqu'un possède ce modèle? Vous en êtes content ? c'est quoi les grosses différences entre le XIM4 et celui ci ?

Like

Who likes this ?

posted the 09/20/2020 at 06:58 PM by ioop