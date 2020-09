Configuration minimale :

- OS : Windows 7 ou 10 64-bit

- Version DirectX : DirectX 12

- Processeur : Intel Core i5-3570K ou AMD FX-8310

- RAM : 8 Go

- Carte graphique : Nvidia GTX 780 3 GB ou AMD Radeon RX 470

- Espace de stockage : 70 Go (SSD recommandé)



Configuration recommandée :

- OS : Windows 10 64-bit

- Version DirectX : DirectX 12

- Processeur : Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G

- RAM : 12 Go

- Carte graphique : Nvidia GTX 1060 6GB ou AMD Radeon R9 Fury

- Espace de stockage : SSD 70 Go

CD Projekt RED vient de dévoiler officiellement les configurations minimale et recommandée.Pour rappel, Cyberpunk 2077 débarquera sur PC, PS4 et Xbox One, le 19 novembre 2020. Et sur PS5, Xbox Series S/X et Stadia en 2021.Le titre proposera du ray tracing RTX et du DLSS 2.0 et sera jouable dès son lancement sur le GeForce Now de NVIDIA.