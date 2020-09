Plongez dans les origines de The Legend of Zelda : Breath of the Wild !

Un siècle avant les événements de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le Grand Fléau a frappé Hyrule, défigurant le royaume et plongeant ce dernier dans les ténèbres. Hyrule Warriors: L’ère du Fléau propose aux joueurs de vivre pour la première fois les batailles épiques de cette période intense dans un jeu d’action au rythme effréné !

En plus de Link, le jeu permet d’incarner de nombreux personnages de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, dont Link, Zelda, mais aussi les quatre Prodiges pour découvrir les événements qui se sont déroulés pendant le Grand Fléau, tout en faisant la part belle aux relations entre les différents protagonistes à cette époque pour lever le voile sur une période sombre d’Hyrule.

