Il ne sera pas possible de précommander une console en France dès le 22 septembre avec le Xbox All Access, mais le programme sera déployé dans le pays en amont de la sortie de la console. Nous vous partagerons plus de détails ultérieurement.

Argh, la rage.Bon, pas le temps de faire un article détaillé (trop de taf) mais juste pour relayer l'annonce officielle que les précos de Series qui démarrent mardi ne pourront se faire avec l'offre All Access :C'est le site news.xbox.com qui nous l'apprend, juste là : https://news.xbox.com/fr-fr/2020/09/18/precommande-xbox-series-x-xbox-series-s-22-septembre/ Voilà, ça fait bien chier parce que moi c'est avec cette offre que je compte me la prendre. A priori, l'offre sera mise en place AVANT la sortie officielle de la console, mais on ne sait pas quand. Et on ne sait pas non plus, surtout, si elle aura son propre stock ou s'il faudra attendre que le stock précédent soit renouvelé en cas de sold out.J'irais quand même faire un tour à Micromania dès lundi pour voir, mais là au tèl', les mecs avaient aucune info, à part de réserver "normalement" à coups de 50 €.... Quand j'ai parlé de l'offre à la vendeuse, en lui disant que c'étaient des mensualités de 33,90€ et que du coup, "l'avance" de 50€ me semblait compliquée à mettre en place... ça a été le silence total"On en saura peut-être plus lundi" qu'elle m'a dit. Bon, ben je passerai lundi. Mais j'ai bien compris que le crédit pour les prolos, c'était pas en avant-première, quoiA suivre.