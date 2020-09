Le Héros







Protagoniste aux yeux bruns qui grandit à la fin du trailer. Il appartient au royaume des Dhalmeks. Il obtient les pouvoirs de l'Eikon (terme employé pour désigner les invocations) Phoenix lorsque Joshua lui touche la main. C’est à dire qu’il peut utiliser les pouvoirs de cet Eikon quand bon lui semble en combat. Il obtiendra d’autres Eikons en cours de jeu, dont celui de Titan montré en gameplay. Certainement en entrant en osmose/lien avec le dominant !







Il est le garde personnel / protecteur de Joshua lorsqu’il est jeune. Après l'invasion des Crusaders, il fuit son royaume déchu et agit en tant que Mercenaire dans de nombreuses batailles, qu’on imaginera entre les Crusaders tentant d’étendre toujours plus leur emprise sur le monde et ce qui reste de la résistance.

Joshua







Le petit-fils de Archiduc (entendu dans le trailer) que le Héros doit protéger lors de sa phase « jeune ». Alors ça vous dit quelque chose ? Ben oui, c’est aussi comme ça que s’appelle le fils de Archiduc de Vagrant Story, Joshua Corrine Bardoba. Simple clin d’œil ou réel lien ?

Joshua est le « dominant » de Phoenix et se transforme à la fin (« Joshua ! Wake Up! » qui lui implore de se réveiller pour faire face à Ifrit lorsqu’Ifrit éviscère quelqu’un à la fin du trailer).

On devine donc que Joshua perd le contrôle de son Eikon et se laisse submerger par sa puissance.

Hypothèse : Le but du Héros adulte sera donc de tuer le meurtrier du père de Joshua (et Joshua également ?) pour avoir causé la chute du royaume en utilisant Ifrit. Si Joshua est toujours vivant, il est sûrement sous le contrôle du meurtrier par la suite, d’où les affrontements inévitables entre Joshua et le Héros dans le scénario à mon avis, expliquant ainsi le logo de FFXVI. Dans le cas contraire, Joshua meurt et le héros hérite des pouvoirs de Phoenix et devient son « dominant ».

La petite fille aux cheveux gris/bleus







Sûrement la « dominant » de Shiva. Hypothèse de ma part car au tout début la cible des mercenaires est "Shiva's dominant". "How do we even know the girl will be among them ? ". Et je trouve que la ressemblance est frappante sur les couleurs, de même que pour Joshua.

Le père de Joshua



Il apparaît à 1min48 dans le trailer.

Le brun lors de la scène a l’intérieur du château, lorsque la porte se referme.

L’archiduc



Pas d'image pour lui non plus mais il apparaît à 1min 25 dans le trailer. "What do you mean you refuse ??"

Le vieux aux cheveux gris dans la scène du château qui s’adresse à la blonde, lui demandant d’honorer son devoir de repousser les Crusaders dont fait parti le Dragoon, en vain.

La femme aux cheveux blonds courts







Sûrement une alliée sous couverture des Crusaders qui va mener le royaume des Dhalmeks à sa chute. Ce pourquoi elle refusera d'aider l'archiduc à qui elle avait pourtant prêté allégeance.

Mother Crystal



Sûrement une entité divine à laquelle les Dhalmeks croient, et dont il possède le Cristal. Cela fait bien sûr écho au plot principal des FF avec la légendes des Cristaux etc. Bref on est en plein dans l'univers de base des FF. La bénédiction de Mother Crystal serait nécessaire pour empêcher le Fléau de se répandre. Le Fléau fait donc également écho à Crystal Chronicles, avec sûrement une sorte de brume néfaste qui s'etendrait progressivement sur le royaume.



Ce qui nous amène à l'invasion des Crusaders. Le Fléau a dû se répandre voir prendre son origine chez eux, d'où la nécessité pour eux de conquérir de nouvelles terres, encore non touchées grâce à la protection du Crystal.



Bon alors personnellement je suis sur le cul.Cette annonce et ce trailer sont justes incroyables pour moi, gros fan de ARPG et de BTA, fan de Souls également.C’est exactement ce que j’ai toujours attendu de cette série depuis que je suis petit, enfin depuis l’ère 32 bits et la découverte des FF avec le 7 chez un pote, avec une ambiance au top mais un système de combat qui me laissait de marbre. J’ai toujours largement préféré la série des Seiken pour son côté action, le tour par tour m’ennuyait profondément déjà à l’époque.En revanche, je pouvais me tourner vers les TRPG de l’époque, à savoir les GOAT Tactics Ogre et FF Tactics que j'adorais, qui eux demandent de réfléchir lors des combats sans marteler comme un mongolo la touche Croix vu le peu de challenge hors boss (et même en phase boss...). De même, j’ai adoré Vagrant Story pour sa mise en scène hyper maîtrisée, son ambiance et son système de combat assez compliqué, et FFXII pour son côté plus libre et sa mise en scène.Alors parlons un peu de l’éléphant dans le couloir, oui le jeu rappelle énormément FF Tactics dans son ambiance beaucoup plus posée et son côté sombre. Le Ivalice original en fait, que FFXII a quelque peu édulcoré par la suite.On sent que l’équipe du XIV est derrière ce jeu : de prime abord le style graphique et la direction artistique y ressemblent mais aussi le moteur qui est une version modifiée du Crystal Tools qui évolue en parallèle de la version de l’épisode XIV.En revanche, le Battle Designer change radicalement puisque c’est ici Ryota Suzuki, l’homme derrière les Battle system de MvsC2 et CVS2, Dragon’s Dogma et DMC de chez Capcom, qui a été recruté spécialement par SE en 2019 pour mettre à niveau leur licence phare côté action, et Dieu que ça envoie !!Enfin un bon système de combat dans un FF de la série principale !! (ça y est j’ai tout Gamekyo à dosBon maintenant attardons-nous un peu plus sur le jeu :Dernier point : il y aura plusieurs personnages dans les combats. Nous voyons lors de la période « jeune » un perso avec une hache et un autre avec une épée longue se battre aux côtés du Héros. Nul doute que l’équipe de mercenaire lors de la phase adulte l’assisteront en combat, ou d’autres personnages comme la fille aux cheveux gris à l’âge adulte.On notera également la volonté plus ou moins marquée de revenir à de l'ancien anglais, notamment avec l'utilisation de "Among" au lieu de "Amongst" entre autres, ce dernier étant apparu plus tard chez les Américains. Le choix d'un casting anglais faisant écho à cette volonté de revenir à un univers médiéval.