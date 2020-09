Jeux Video

Sauf si vous n'avez pas suivi, Sony a annoncé le "PS Plus Collection" qui permettra, uniquement pour les joueurs PlayStation 5, de repartir avec 18 jeux PS4 et (on l'a appris ensuite) pas uniquement pour les premiers acheteurs mais pour une période indéterminée.



Un cadeau bien cool, surtout pour ceux qui ont jamais touché à la PS4 (y a quand même Bloodborne, Until Dawn, Uncharted 4, Ratchet, Persona 5...).



Sauf que je tilte un truc.



Sony va t-il, en plus de ce "bonus", continuer à proposer des jeux gratos PS Plus chaque mois ?



Sur PS4, j'imagine que oui pendant un temps (surtout que le PS Plus Collection n'est pas dispo dessus),

mais sur PS5 à votre avis ?



D'ailleurs on pourrait se poser la même question pour Microsoft, même si on s'en tape un peu vu que tout le monde préfère maintenant parler Game Pass que Games With Gold.