Venomsnake sur Twitter face à Xboxygen et leurs sources quant aux 600€ de la Next Gen de Sony.

Contra et sa croyance du RDNA 1 de la PS5.

Rockin quand on lui dit qu'il peut avoir 5 mois de Game Pass au lieu de prendre Mario 3D All Stars.

Voxen, Spawnini et leurs familles qui pensent que le SSD va régler leurs soucis de connexion.

... et dès les mauvaises nouvelles sur le Cross-Gen et la hausse de prix des exclus PS5.

Pendant ce temps, Nicolasgourry, Nyzeko et Ducknsexe s'éclatent sur Animal Crossing.

Venomsnake vs Bennj. Un nouveau duo est né.

Walterwhite et le fistage de Sony après le dernier showcase.

Cela est devenu un rituel mais pour rappel, si vous souhaitez une lecture optimale de l'article, veuillez lire la vidéo ci-dessous. Je remercie encore Dolby pour son aide et son financement sans faille. Sur ce, bon amusement.

