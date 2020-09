Comme l'ont remarqué les personnes qui essaient de précommander une PlayStation 5 depuis hier, la nouvelle console de Sony jouit d'ores et déjà d'une certaine popularité. Et à en croire une statistique venue du Royaume-Uni, la PS5 serait déjà plus populaire que la PS4 ne l'était en son tempsEn une nuit, le nombre de précommandes de PS5 au Royaume-Uni aurait dépassé de 32% celui des précommandes de PS4 au cours des 24 premières heures qui ont suivi l'ouverture de ces mêmes précommandes en 2013. Cette statistique a été diffusée sur Twitter par Millie Amand, analyste data au sein de l'UKIE, l'association des éditeurs de jeux vidéo outre Manche.Ce chiffre est d'autant plus impressionnant que les précommandes de la PS5 ont débuté presque par surprise des suites du PS5 Showcase. Officiellement, il était prévu que les consommateurs aient la possibilité de réserver leur console à partir d'hier, jeudi 17 septembre. Mais le fait que les précommandes ouvrent tard dans la nuit ne les a de toute évidence pas dérangés.