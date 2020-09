en espérant que le prix de Cold War baisse d'ici sa sortie, j'espère 65€ max (contre 80€ à micro, c'est possible je pense). On a également 15€ offerts du côté de la fnac pour la préco de Cold War.Auparavant, c'était 70€ à Micro et 55/60€ max à la Fnac pour un jeux PS4. Je pense qu'on peut s'attendre maintenant à un prix de 65€ max à la fnac et 80€ à micro. Peut être que du coup, on aura plus souvent des 15€ offerts pour les préco PS5 (c'est souvent 10€ pour les préco PS4)Et la station de recharge Sony pour la dualsense, payé uniquement 85 centimes au lieu de 29,85€ (j'ai utilisé 29€ que j'avais sur ma carte fnac grâce à des préco précédentes)Je vais attendre un peu pour précommander Demon's Souls, Fifa 21 et Spider Man. Aucun intérêt de le faire maintenant. Pas encore de bonne offre.