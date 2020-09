Au lendemain des tests du RTX 3080 avec un bilan globalement bon, mais dont on s'attendait à un peu plus après l'annonce dithyrambique de Mr.Huang, AMD continue sur sa lancée de pseudo leaks très organisée avec de nouveaux photos du RX6900XT et surtout une nouvelle info de taille, puisque selon la même source la RX69000XT aurait un boost au moins équivalent ou supérieur à celui de la PS5 donc on parle de 2200Mhz pour un gros GPU d'ou le système de refroidissement de la carte en 3 slots très imposant, reste à savoir si les performances vont suivre ou pas, réponse le 28 Octobre prochain.