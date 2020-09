SSD, 12 Tflops, NDA2, Raytracing, 8K, 4K /120fps,...



Quand on voit les compromis qu'ils doivent faire sur Devil May Cry 5 SE, soit un remaster old gen, je me pose la question.



- 4K/30fps + RT

- 1080p/60fps + RT

- 1080p/120fps sans RT



Sur PS5 comme sur Xbox Serie X.



Je me demande aussi si je vais acheter un écran 4K ou pas du coup, je suis toujours sur du Full HD.